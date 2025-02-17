İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor! Cemaatin İki Kritik İsmi Yargı Önünde Hesaplaşacak

İsmailağa Cemaatinin vefat eden lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu’nun sosyal medyada üzerinden Cübbeli Ahmet Hoca’nın özel hayatına ilişkin yaptığı paylaşım davalık oldu. Söz konusu paylaşımında Cübbeli’ye “lavuk ve müptezel” diye seslenen Ustaosmanoğlu, “Videoların çıktığı zaman yalvarmadın mı, o İbda’cılardan benim g… kollayın?” ifadelerini kullanmıştı. Ustaosmanoğlu 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Seyhan Avşar Seyhan Avşar
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İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor! Cemaatin İki Kritik İsmi Yargı Önünde Hesaplaşacak

İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun ardından alevlenen post kavgası Cübbeli Ahmet’in İsmailağa cemaatinden atılmasıyla sonuçlandı. 27 Mart 2024'te İsmailağa Cemaati paylaşılan yazıda, Ahmet Mahmut Ünlü'nün Hasan Kılıç'ın şeyhliğini kabul etmediği ve bu sebeple cemaatle hiçbir bağının kalmadığı açıklandı. 16 Nisan 2024'te ise Ünlü ve çevresi Müceddid Mahmud Efendi Hazretleri Cemaati'ni kurduklarını açıkladılar.

İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor! Cemaatin İki Kritik İsmi Yargı Önünde Hesaplaşacak - Resim : 1
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü

KENDİ ŞEYHİNİ İLAN ETTİ

İsmailağa’nın mevcut şeyhi Hasan Kılıç’ın vefatın ardından yine gerilim yükseldi. Cübbeli Ahmet, İsmailağa İstişare Heyeti'nden önce davranarak kendi Şeyhini ilan etti. YouTube kanalından yayın yapan Cübbeli, Mahmud Ustaosmanoğlu'nun Şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile bağlantılı olduğu belirtilen İbrahim Hocayı şeyh ilan etti.

'G… KOLLAYIN'

Cemaatte yaşanan post kavgaları sosyal medyaya da yansıdı. Mahmud Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu 18 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımdan Cübbeli Ahmet Hoca’ya müptezel diye hitap eden Ustaosmanoğlu, “Cübbeli be müptezel, be lavuk, be dalkavuk, be yavşak, be karaktersiz… Videoların çıktığı zaman yalvarmadın mı? O İbda’cılardan benim götümü kollayın diye?” bir paylaşım yaptı.

İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor! Cemaatin İki Kritik İsmi Yargı Önünde Hesaplaşacak - Resim : 2
Mahmud Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu

YARGIÇ KARŞISINA ÇIKACAK

Söz konusu paylaşıma ilişkin Cübbeli Ahmet Hoca yargı yoluna gitti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Cübbeli, bir dönem bağlı olduğu cemaatin önemli isminin cezalandırılmasını istedi. Şikayeti inceleyen Başsavcılık, Ali Rıza Ustaosmanoğlu hakkında, “Alanen Hakaret” suçundan dava açtı. Ustaosmanoğlu önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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