Cübbeli Ahmet-İsmailağa Gerginliğinde Cumhurbaşkanı Devrede: O İsmi 'Çözüm' İçin Görevlendirdi

Gazeteci Nevzat Çiçek’in Habertürk ekranlarında gündeme getirdiği bu iddiaya ilişkin olarak Cübbeli Ahmet, Erbaş’ın kendileriyle görüştüğünü ve bu görüşme sonrası daha dikkatli bir dil kullanacaklarına dair söz verdiklerini belirtti.

ERDOĞAN ÇÖZÜM İÇİN DEVREDE

İsmailağa Cemaati ile Cübbeli Ahmet arasındaki gerginlik devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı devreye soktuğu öne sürüldü.

CÜBBELİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Çiçek, iddiayı Cübbeli Ahmet’e yöneltti. Cübbeli Ahmet, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kendileriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini, bu görüşme sonrasında dikkatli bir dil kullanılacağına dair taahhütte bulunduklarını aktardı.

Cübbeli Ahmet, görüşme ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Birbirimizi yıpratıcı konuşmalar yapmamamız gerektiğini söylediler. ‘Şunu konuş, bunu konuşma’ gibi bir durum söz konusu değil. Bizim kendi aramızda daha dikkatli olmamız gerektiğini belirttiler.”

Kaynak: Habertürk