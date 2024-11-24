Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, “Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı - Resim : 1

Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı Öğretmenler Günü mesajının devamında şunları kaydetti:

Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.

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