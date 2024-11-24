Rize'de Heyelan Sonrası Yıkılan İstinat Duvarı Hakkında Korkunç Detay: Heyelan Değil, İhmal Öldürdü

Rize'de bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı heyelan faciasında ihmaller zinciri ortaya çıktı. Yıkılan istinat duvarının ömrünü tamamladığı ve toprak kaymasına bu yüzden dayanamadığı tespit edildi.

60 TON TOPRAK KÜTLESİ DUVARI YIKTI

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşanan heyelan faciasında yamaçtan kopan yaklaşık 60 tonluk toprak kütlesi, bir apartmanın istinat duvarını yıkarak giriş katlarına doldu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Riskli görülen 64 daire tahliye edilerek sakinleri misafirhanelere yerleştirildi.

FACİADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

18 Kasım’da etkili olan sağanak nedeniyle Çarşıbaşı Mahallesi’nde meydana gelen heyelan, iki apartmanın giriş katlarını toprakla doldurdu. Toprak altında kalan 35 yaşındaki Yakup Ali Bayraktar yaşamını yitirdi, yaralı dört kişi hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, çevredeki binalarda güvenlik önlemleri artırıldı. 24 saat içinde bölgeye metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü tespit edildi.

İSTİNAT DUVARI ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ

Heyelanla ilgili yapılan incelemelerde, yıkılan istinat duvarının mühendislik ömrünü doldurduğu belirlendi. Sağanak yağışın etkisiyle kopan toprak, duvarı yıkarak apartman dairelerine doldu. Yetkililer, rapor tamamlanana kadar tahliye edilen binalarda nihai kararın verilmeyeceğini belirtti.

SON DEPREM HEYELANI TETİKLEDİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, olay öncesinde bölgeye bir hafta içinde metrekareye 600 kilogram yağış düştüğünü ve Hemşin merkezli 4.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını hatırlatarak, bu unsurların heyelanı tetiklediğini vurguladı. Kaya, “Bölgede eğimli arazilerde inşaat faaliyetleri öncesinde zemin etütlerinin düzgün yapılması ve mühendislik önlemlerinin alınması şarttır” dedi.

İSTİNAT DUVARLARIN 40-50 YILLIK ÖMRÜ VAR

Prof. Dr. Kaya, betonarme istinat duvarlarının 40-50 yıllık bir mühendislik ömrüne sahip olduğunu belirterek, sürekli yağışın ve atmosferik koşulların bu yapıları zayıflattığını söyledi. Kaya, yıkılan duvarın arkasında biriken yağmur suyunun oluşturduğu basınca dayanamayarak çöktüğünü ve heyelana neden olduğunu ifade etti.

Olay sonrası bölgedeki drenaj ve betonlama çalışmaları hızlandırıldı. Uzmanlar, benzer afetlerin önlenmesi için zemin etütlerinin titizlikle yapılması ve dayanıklı yapıların inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: DHA