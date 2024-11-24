Beylikdüzü'nde Yanan Plastik Fabrikası Küle Döndü: Çökme Riski Var

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme fabrikasında dün yangın çıktı. Ekiplerin saatlerdir müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Küle dönen fabrikada çökme tehlikesi var.

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Beylikdüzü'nde Yanan Plastik Fabrikası Küle Döndü: Çökme Riski Var

Yangın Cumartesi sabahı saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de 6 bin metrekare büyüklüğündeki 5 katlı iş yerinde başladı. Hızla büyüyen yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

Beylikdüzü'nde Yanan Plastik Fabrikası Küle Döndü: Çökme Riski Var - Resim : 1

124 ARAÇ SEVK EDİLDİ

Yangına çevre ilçelerden, ardından İstanbul Avrupa ve Asya kıtasındaki birimlerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangına, 124 araçla sevk edilen Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Şişli, Başakşehir, İstinye, Bayrampaşa, Bağcılar, Mahmutbey, Davutpaşa, Kıraç, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş, Çatalca, Kartal, Ataşehir, Sultanmeyli, Hadımköy Byükbakkalköy, Silivri, Çavuşbaşıı, Sultangazi, Bahçelievler, Fatih. Çekmeköy, Kavacık, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Sultangazi'den gelen 300'ü aşkın itfaiye ekibi müdahale etti.

Beylikdüzü'nde Yanan Plastik Fabrikası Küle Döndü: Çökme Riski Var - Resim : 2

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede bitişikteki binaya sıçradı. Yangın sırasında binanın birinci katında ise kısmi çökme meydana geldi.

ÇÖKME RİSKİ

Sabahın ilk ışıklarıyla yangının geride bıraktığı hasar da günyüzüne çıktı. Yangında plastik fabrikası küle döndü. Maddi hasarın büyük olduğu yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri ise çökme riskine karşı güvenlik önlemi aldı; ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü'nde Yanan Plastik Fabrikası Küle Döndü: Çökme Riski Var - Resim : 3

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan çıkan yangın sonucu küle dönen fabrika dronela havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın kurulu olduğu alan ve iç bölümlerinden çıkan duman görülüyor. Fabrika yangını kısmen kontrol altına alınsa da alevli yanma belirli yerlerde sürüyor.

Beylikdüzü'nde Yanan Plastik Fabrikası Küle Döndü: Çökme Riski Var - Resim : 4

Beylikdüzü'nde Yanan Plastik Fabrikası Küle Döndü: Çökme Riski Var - Resim : 5

Beylikdüzü'nde Yanan Plastik Fabrikası Küle Döndü: Çökme Riski Var - Resim : 6

Kaynak: DHA

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