Marmaray'da Raylara Atlayıp İntihar Etti! Seferlerde Gecikme

İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı. İstasyondaki bir kişinin, trenin önüne atlayarak intihar ettiği aktarıldı.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

SEFERLER DÜZELDİ

Marmaray daha sonra yaptığı yeni açıklamada, "Marmaray trenlerimiz 11.46 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Marmaray trenlerimiz 11.46 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir. https://t.co/DwCBFpXNkc — Marmaray (@Marmaraytcdd) November 24, 2024

Kaynak: Haber Merkezi