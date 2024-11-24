Marmaray'da Raylara Atlayıp İntihar Etti! Seferlerde Gecikme

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Marmaray tarafından yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Marmaray'da Raylara Atlayıp İntihar Etti! Seferlerde Gecikme

İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı. İstasyondaki bir kişinin, trenin önüne atlayarak intihar ettiği aktarıldı.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

SEFERLER DÜZELDİ

Marmaray daha sonra yaptığı yeni açıklamada, "Marmaray trenlerimiz 11.46 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü MesajıGüncel

Sarıyer'de İki Kişi Denizde Kayboldu: Arama Çalışmaları SürüyorSarıyer'de İki Kişi Denizde Kayboldu: Arama Çalışmaları SürüyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Hangi Renk Tereyağı Daha Sağlıklı? Beyazı mı Yoksa Sarısı mı? Hangi Renk Tereyağı Daha Sağlıklı? Beyazı mı Yoksa Sarısı mı?
İstanbul'dan Yola Çıkacaklar Dikkat! Kar Kalınlığı 30 Santim Oldu, Ulaşıma Kapandı İstanbul'dan Yola Çıkacaklar Dikkat! Kuyruk Uzuyor, Ulaşıma Kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı Cumhurbaşkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı
Sarıyer'de İki Kişi Denizde Kayboldu: Arama Çalışmaları Sürüyor Sarıyer'de İki Kişi Denizde Kayboldu
12 Madenci Karda Mahsur Kaldı 12 Madenci Karda Mahsur Kaldı
Bulaşıkları İnci Gibi Parlatan Yöntem: Bulaşık Makinesine 1 Tane Atmanız Yeterli Bulaşıkları İnci Gibi Parlatan Yöntem: Bulaşık Makinesine 1 Tane Atmanız Yeterli