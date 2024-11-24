Sarıyer'de İki Kişi Denizde Kayboldu: Arama Çalışmaları Sürüyor

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşını kurtarmak için denize atlayan bir kişi de peşinden atladı. Dalgaların arasında kaybolan arkadaşları arama çalışmaları sürüyor.

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Sarıyer'de İki Kişi Denizde Kayboldu: Arama Çalışmaları Sürüyor

Olay gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören diğer kişi de denize atladı. İki kişi kısa süre içinde denizde gözden kayboldu.

Sarıyer'de İki Kişi Denizde Kayboldu: Arama Çalışmaları Sürüyor - Resim : 1

Sahil Güvenlik ekipleriyle deniz polisinin 2 kişiyi denizdeki arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar ise denizde kaybolan 2 kişiden bir iz bulmak için dalış yapmayı sürdürüyor.

'BİRAZ DİKKATLİ OL DALGA VAR DEDİK'

Görgü tanıklarından Orhan Uslu, "Onlar balık tutuyordu burada. Biri yanaştı buraya, hatta 'Biraz dikkatli ol dalga var' dedik. Ballık tutuyordu. Biri kenara gitti diğeri de onu kurtarmak için atladı. Ondan sonra dalgayla beraber birden yok oldular. Sahil Güvenliği aradık ama olan oldu. Burada tanışmıştım" dedi.

Sarıyer'de İki Kişi Denizde Kayboldu: Arama Çalışmaları Sürüyor - Resim : 2

Kaynak: DHA

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