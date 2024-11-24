İstanbul'dan Yola Çıkacaklar Dikkat! Kar Kalınlığı 30 Santim Oldu, Kritik Nokta Kilitlendi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurdun pek çok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından, dün sabah erken saatlerde mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

KRİTİK NOKTA KİLİTLENDİ

Dünden bu yana bölgede devam eden kar yağışı otoyoldaki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşım durdu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekipleri, yolu açma çalışmaları gerçekleştirdi. Yağışın hafiflemesi ve kaza yapan araçların çekilmesiyle bölgedeki ulaşım normale döndü.

Otoyolun İstanbul istikametini kullanan sürücüler ise yoğun yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

49 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bugün 20 il için turuncu kodlu, 29 il için sarı koldu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde kuvvetli yağışlar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu iller sırasıyla Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Bingöl, Bolu, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce oldu.

ULAŞIM DURDU

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım aksadı. Her iki yol güzergahı üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle belirli bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor. Jandarma ve polis ekipleriyse otoyol ve D-100 kara yolu üzerinde denetimlerini artırdı.

İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından, dün sabah erken saatlerde Kartal'da mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde bulunan Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı.

ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin tahminini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Prof. Dr. Şen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

1. Bugün Pazar; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Doğu Akdeniz kıyıları Yağmurlu.

Doğu Anadolu'nun batısı Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevresinde karla karışık yağmur ve kar.

2. Sıcaklıklar Marmara'da değişmeyecek İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede azalacak. Rüzgar, Batı ve kuzeyde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli esecek

3. İç ve kuzey kesimlerde don ve buzlanma tehlikesi var. İstanbul öğlene kadar yağmurlu Anadolu yakasının Aydos gibi yükseklerde Karla Karışık Yağmurlu 8 C.

İzmir 11, Antalya 14, Ankara 3 C. Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevrelerinde yoğun kar.

Kaynak: AA-DHA-İHA