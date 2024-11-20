İstanbullular Bu Saatlere Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Bardaktan Boşanırcasına Yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, zamanla güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ 2°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA 6°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı