Antalya'da Feci Kaza: Geri Manevra Yaparken Eşini Ezerek Öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Gökbel Yaylası Gömürgen mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Kocaman, kamyonetiyle evinin önünden sokağa çıkmak için geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan eşi Sebahat Kocaman'a çarptı. Yere düşerek aracın altında kalan Sebahat Kocaman ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sebahat Kocaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaman’ın cenazesi otopsi işlemleri için Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, kazanın ardından olay yerinde inceleme başlatırken, Kerim Kocaman nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: DHA