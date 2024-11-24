Zeydan Karalar Ankara'ya Giderken Yolda Kaldı: Karayollarının Yolu Açmasını Bekliyoruz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara'ya giderken yolda kaldığını açıkladı. Uçakların da çalışmadığını dile getiren Karalar, "Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Zeydan Karalar Ankara'ya Giderken Yolda Kaldı: Karayollarının Yolu Açmasını Bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Ankara'ya gitmek için yola çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını açıkladı.

Çukurova Havalimanı'nda uçuşların iptal olduğunu söyleyerek eleştirilerde bulunan Karalar, kara yolunu tercih etmek durumunda kaldığını ancak burada da yolda kaldığını söyledi.

"EN UFAK BİR RÜZGARDA UÇUŞ YOK"

Karalar X hesabından yaptığı videolu paylaşımında şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da gerçekleştireceğimiz 24 Kasım etkinliği için eşimle birlikte saat 6.30'dan beri yoldayız. Çukurova Havalimanı'nda uçuş yok sağ olsunlar çok güzel bir yere yaptılar havaalanını. En ufak bir rüzgarda uçuş yok. Sürekli uçuş iptali olduğu için arabayla gitmeye karar verdik. Tam 2 saattir yoldayız. Yol kapalı. Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz. İnşallah yetişiriz ama çok zor görünüyor."

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Kaynak: Haber Merkezi

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