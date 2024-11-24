10 Kilo Vermişti: Demet Akalın Ölümden Döndü... İşte 'Zayıflama İğnesi' İtirafı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 10 kilo veren Demet Akalın'ın kilo verme sırrı herkesi meraklandırdı. 52 yaşındaki güzel şarkıcıdan bomba itiraf geldi. Demet Akalın zayıflama iğnesi olduktan sonra ölümden döndü. İşte detaylar...
Sahne kıyafetleri, tarzı, girdiği polemikler ve sosyal medya yorumlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor.
Aldığı fazla kilolardan kurtulan Demet Akalın fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 10 kilo verdiği ortaya çıktı. Fit görüntüsüyle boy boy fotoğraflar paylaşan Demet Akalın'ın kilo verme sırrı herkesi meraklandırdı.
Nisan ayında operasyon yaptıran ve yağ aldırdığını söyleyen ünlü şarkıcıdan bu kez de zayıflama iğnesi itirafı geldi.
Demet Akalın, bir Instagram kullanıcısının, “Yıllardır spor yapan Ebru Şallı da bu kadar kas yok. Helal olsun. İki ayda kas yaptı, ey para nelere kadirsin” yorumuna cevap yazdı.
Demet Akalın, "Yok aşkım 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan, zayıflama iğnesi oldum. Sus ölümlerden döndüm, bir daha tövbe" diye yazdı.