24 Kasım'da Acı Karne! Öğretmenler Hem Borç Batağında Hem Şiddet Sarmalında

Öğretmenler Günü’nünde, yaşanan vahameti yapılan anket gözler önüne serdi. Bir milyon kadrolu öğretmenin üye olduğu eğitim alanındaki 3 büyük sendika, yüzlerce sorudan oluşan anketler yaptırdı. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, ortaya çıkan çarpıcı sonuçları anlatarak, öğretmenlerin çok zor bir durumda olduğunu vurguladı.

DAHA İYİ İŞ BULSALAR BIRAKMAK İSTİYORLAR

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 81 ilde 4 bin 345 öğretmene anket yaptıklarını belirterek “Öğretmenlerimizin yüzde 68.3’ü daha iyi şartlarda iş bulsa öğretmenliği bırakacağını söyledi” dedi. Anketten çıkan sonuçlar şöyle: “Yüzde 13.3’ü ek iş yapıyor. Yüzde 77.8’inin cebinde ay sonunda kuruş kalmıyor. Yüzde 74.5’inin ekonomik zorluktan ailede ilişkileri bozuk. Yüzde 79 değer görmediğini düşünürken, yüzde 68.8’i liyakatsiz kadrolaşmadan şikayetçi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan

YÜZDE 72'Sİ ÇOCUKLARININ ÖĞRETMEN OLMASINI İSTEMİYOR

Geylan öğretmenlerin yüzde 39.9’unun, başka bir şansı olsa kesinlikle öğretmenlik seçmeyeceğini belirttiğini söyledi. Devamında “Öğretmenlerin yüzde 70.7’si velilerin fiziki ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını söyledi. Yüzde 72’si çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor. Yüzde 56.6’sı heyecanını yitirdiğini, yüzde 53.2’si huzursuz, yüzde 44.6’sı umudunu kaybettiğini, yüzde 38.5’i üzgün yaşadığını söyledi. Öğretmenlerimizin yüzde 31.1’i tükenmişlik yaşıyor.”

Öğretmenlerin yüzde 67.7’si saygı görmediğini, yüzde 34’ü mesleğiyle ilgili adalet olmadığına inanıyor. Yüzde 89’u ise mülakata karşı olup, yandaşların kayrıldığını düşünüyor.

Hürriyetçi Eğitim sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu

YÜZDE 85'İ KREDİ KARDI BORÇLUSU

Hürriyetçi Eğitim sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, geçinemeyen öğretmenlerin kredi kartına bağımlısı haline getirildiğini vurgulayarak, “Öğretmenlerin 85.6’sı kredi kartı borçlusu. Düşük maaşları nedeniyle öğretmenlerimizin yüzde 90’ı evlenemiyor. Yüzde 78’i aldığı maaş düşüklüğü nedeniyle mesleğe aidiyetini yitirdi. 24 Kasım’da, öğretmenlerimize birere maaş ikramiye verilmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Sözcü