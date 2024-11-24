Üst Üste Dördüncü Kez Şampiyon: Max Verstappen Formula 1'de Tarih Yazdı

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'ini 5. sırada tamamlayan Max Verstappen şampiyonluğunu ilan etti. En yakın rakibi Lando Norris ise 6. oldu.

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Üst Üste Dördüncü Kez Şampiyon: Max Verstappen Formula 1'de Tarih Yazdı

Formula 1’de Las Vegas Grand Prix’i koşuldu. Yarışı 5. Sırada tamamlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, en yakın rakibi Lando Norris’in yarışı 6. Sırada tamamlamasının ardından üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Üst Üste Dördüncü Kez Şampiyon: Max Verstappen Formula 1'de Tarih Yazdı - Resim : 1

Formula 1 Las Vegas Grand Prix’inde Mercedes pilotu George Russel, yarışı lider tamamlarken, ikinci sırayı da Mercedes’ten Lewis Hamilton aldı. Üçüncü sırada ise Ferrari’den Carlos Sainz yer aldı.

Dördüncü sırada ise yine Ferrari’den Charles Leclerc yer aldı.

PİLOTLAR KLASMANINDA SIRALAMA

1. Max Verstappen (Hollanda): 403

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 340

3. Charles Leclerc (Monako): 319

4. Oscar Piastri (Avustralya): 268

5. Carlos Sainz (İspanya): 259

TAKIMLAR KLASMANINDA SIRALAMA

1. McLaren: 608

2. Ferrari: 584

3. Red Bull: 555

4. Mercedes: 425

5. Aston Martin: 86

Etiketler
Formula 1 Ferrari
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