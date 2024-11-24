Arda Turan'a Evinde Büyük Darbe! Çılgına Döndü, Hepsini Yere Fırlattı

Süper Lig’in 13. haftasında Eyüpspor, Rizespor karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla haftayı puansız kapatan Eyüpspor, Galatasaray maçı öncesi önemli kayıplar yaşadı.

Karşılaşmada sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın cezalı duruma düştü. Üç oyuncunun Galatasaray maçında forma giyemeyecek olması, Eyüpspor teknik heyetini zor bir sınavla baş başa bırakacak. Ligde üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Eyüpspor’un, Galatasaray karşısındaki kadro planlaması şimdiden merak konusu oldu.

ELİNDEKİLERİ YERE FIRLATTI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Arda Turan, Rizespor’un beraberlik golü sonrası yaşadığı öfkeyle sosyal medyada gündem oldu.

Teknik direktör Arda Turan, Rizespor’un beraberlik golü sonrası öfkesini gizleyemedi. Yedek kulübesinde sinirlenen Turan, oyuncularına sitem ederek hem akreditasyon kartını hem de montunu çıkartıp yere fırlattı.

"FUTBOLA OLAN İNANCIMDAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Arda Turan'ın karşılaşma sonrası şöyle konuştu:

"Bugün gördüklerim karşısında çok üzgünüm ama bunlardan dolayı oyuna ve futbola olan inancımdan vazgeçmeyeceğim. Bu oyunu ülkenin çocukları, gençleri, kadınları, bu oyundan keyif almak isteyen insanlar için geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğim.

Oyunu oynamak, ayakta kalmak ve sahanın içinde kalmak istiyorum. Futbol böyle oynandığı zaman güzel. Kazanmak da var kaybetmek de var. Biz İkas Eyüpspor olarak her zaman rakip futbolcu sakatlandığında topu taca atıp oyuncu sağlığını en ön plana koyacağız. Biz İkas Eyüpspor olarak Türkiye'nin en önemli stadyumlarında hiçbir zaman bir dakika vakit geçirmedik. Yine aynı şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi