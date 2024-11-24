Mourinho'dan Sürpriz 'Ronaldo' Açıklaması! 'Özel Jetine Atlayıp Buraya Gelebilir'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünkü maç sonu değerlendirmelerinde Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Cristiano Ronaldo belki bir gün özel jetine atlayıp eski arkadaşı olan Jose Mourinho'yu görmeye gelebilir. Kaldığım otelde yemek yiyebiliriz" dedi.

Mourinho'dan Sürpriz 'Ronaldo' Açıklaması! 'Özel Jetine Atlayıp Buraya Gelebilir'

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor maçında 6-2 galip olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Mourinho, galibiyet için " Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik" dedi.

Mourinho'dan Sürpriz 'Ronaldo' Açıklaması! 'Özel Jetine Atlayıp Buraya Gelebilir' - Resim : 1

'RONALDO'NUN TRANSFERİNİ SORUYORSANIZ...'

Mourinho, şu anda Suudi Arabistan’da forma giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili de konuşarak Portekizli yıldızının kendisini ziyaret edebileceğini söyledi.

Mourinho'dan Sürpriz 'Ronaldo' Açıklaması! 'Özel Jetine Atlayıp Buraya Gelebilir' - Resim : 2

Mourinho, "Cristiano Ronaldo belki bir gün özel jetine atlayıp eski arkadaşı olan Jose Mourinho'yu görmeye gelebilir. Kaldığım otelde yemek yiyebiliriz. Ancak eğer Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferini soruyorsanız bunu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.

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