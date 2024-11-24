Naci Görür'den Korkutan Uyarı: O Kentte 7 Büyüklüğünde Depreme Dikkat

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Görür, günün en anlamlı ödülünü aldığını söyledi.

KORKUTAN AÇIKLAMA

Burada Antalya'da meydana gelebilecek depremlere karşı uyarıda bulunan Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı" ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Daha önce de Antalya'daki deprem riskine dikkat çeken Görür, kentin üç fay zonu tarafından tehdit edildiğini söylemiş, bunlardan birincisinin Fethiye-Burdur fay zonu olduğunu belirterek, burada bir deprem olması halinde 100 kilometre çapındaki bir alanda afet boyutunda yıkım oluşabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA