Elazığ'daki Deprem Sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den İlk Değerlendirme

Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem sonucu Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme geldi.

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Elazığ'daki Deprem Sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den İlk Değerlendirme

AFAD, Elazığ merkezde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 17.04'te gerçekleşirken derinliği ise 16.22 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1; derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçtü. Meydana gelen deprem Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Batman, Malatya, Şanlıurfa'da da hissedildi.

Elazığ'daki korkutan depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme geldi. Görür, sosyal medya hesabından depremi şu ifadelerle değerlendirdi:

"Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Naci Görür Deprem 6 Şubat depremleri AFAD Kandilli Rasathanesi Elazığ
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