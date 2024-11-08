Cezaevi Aracı Bariyerlere Sıkıştı! 5 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde mahkumları taşıyan cezaevi aracı TIR ile bariyerler arasına sıkıştı. Feci kazada 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı.

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Cezaevi Aracı Bariyerlere Sıkıştı! 5 Kişi Yaralandı

İddiaya göre, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Bekirdere Viyadüğü üzerinde arızalanan tanker, yol kenarında durdu.

Cezaevi Aracı Bariyerlere Sıkıştı! 5 Kişi Yaralandı - Resim : 1

1 MAHKUM 4 JANDARMA YARALANDI

Arkadan gelen TIR, duran tankere çarptı. Kazaya mahkumları taşıyan cezaevinin de karışmasının ardından 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cezaevi Aracı Bariyerlere Sıkıştı! 5 Kişi Yaralandı - Resim : 2

Tankerde taşınan ve beton sertleştirmek için kullanıldığı öğrenilen sıvı yola dökülürken, her iki istikametinde de trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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