Cezaevi Aracı Bariyerlere Sıkıştı! 5 Kişi Yaralandı

İddiaya göre, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Bekirdere Viyadüğü üzerinde arızalanan tanker, yol kenarında durdu.

1 MAHKUM 4 JANDARMA YARALANDI

Arkadan gelen TIR, duran tankere çarptı. Kazaya mahkumları taşıyan cezaevinin de karışmasının ardından 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tankerde taşınan ve beton sertleştirmek için kullanıldığı öğrenilen sıvı yola dökülürken, her iki istikametinde de trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA