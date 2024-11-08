Diyarbakır Surlarında Bir Ölüm Daha: Bir Yılda Tam 26 Kişiyi Hayattan Kopardı

Edinilen bilgiye göre, olay Sur ilçesi Mardin Kapı bölgesinde meydana geldi. Gezmek için surlara çıkan Kadriye Yıldız (54), dengesini kaybederek surlardan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SURLARDA 26. ÖLÜMÜ

Amida Haber’de yer alan bilgilere göre geçtiğimiz hafta Van’dan Diyarbakır’a gelen 12 yaşındaki Zeynep Nursima Tümen tarihi Surlardan düşerek hayatını kaybetmişti.

Bir yılda Diyarbakır Surlarından düşen 26 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

Kaynak: İHA