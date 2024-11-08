AFAD ve Kandilli Duyurdu Elazığ'da Şiddetli Deprem

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya ilk açıklamasında olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

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AFAD, Elazığ merkezde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 17.04'te gerçekleşti. Depremin derinliği 16.22 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1; derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçtü. Deprem Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Batman, Malatya, Şanlıurfa'da da hissedildi.

AFAD ve Kandilli Duyurdu Elazığ'da Şiddetli Deprem - Resim : 1

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ’da . büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD ve Kandilli Duyurdu Elazığ'da Şiddetli Deprem - Resim : 2

VALİ: OLUMSUZLUK YOK

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Geçmiş olsun Elazığ’a Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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