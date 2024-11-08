Deprem Nedeniyle Boşaltılmıştı! Yıkımı Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 6 Mart 2007 tarihinden önce yapılmış binaların deprem dayanımının incelenmesine ilişkin bir yazı göndermişti. Bu yazı dahilinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi, Cemal Sala İlk ve Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Farabi Anadolu Lisesi, Büyükçiftlik beldesindeki ilk ve ortaokul ile Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Pansiyonu depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmıştı.

Şubat ayında boşaltılan 3 katlı Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin yıkımına başlandı. 1993'te yapılan ve 2013 yılından itibaren de hizmet veren merkezde yer alan çok amaçlı salon, güzel sanatlar salonu ve halk kütüphanesi ise Esentepe Mahallesi'nde kiralanan bir iş yerine taşındı.

Kaynak: DHA