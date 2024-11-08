Denizli'de Metal İşleme Fabrikasında Yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde metal ürünleri işleme tesisi ile aynı bölgedeki atölyelerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken bölgeye giden yollar güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı.

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Denizli'de Metal İşleme Fabrikasında Yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki metal ürünleri işleme tesisi ile aynı bölgedeki atölyelerde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın bölgesine giden yollar güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Dumanı kent genelinden görülen yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

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