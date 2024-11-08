CHP’li Başkan Zeliha Aksaz Şahbaz’dan Diyaliz Faciası Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Burdur Devlet Hastanesi’nde diyaliz tedavisi sonrasında hayatını kaybeden hastalara ilişkin bilirkişi raporunu değerlendirdi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Şahbaz, “3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız ise yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalmıştır. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bu olayda sorumluluğu bulunmaktadır” dedi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZERİNİ ÖRTME YOLUNA GİTTİ”

Şahbaz şunları söyledi: 25 Mayıs 2024’de diyaliz tedavisi alan hastalar aniden fenalaşmış, bilinç bulanıklığı, bulantı, kusma, arabadan inememe gibi bulgularla başlayan tablo gelişmiştir. Sonuçta 33 hasta fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altına alınmış, 3 hasta hayatını kaybetmiştir. Bu kadar büyük bir skandaldan sonra dahi Sağlık Bakanlığı olayı aydınlatan, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yapmamış, olay soruşturuluyor diyerek üzerini örtme yoluna gitmiştir.

“SU SİSTEMİNE GLİKOL ALKOL KARIŞMIŞ”

Hastalarla görüştüklerini belirten Şahbaz, bilirkişi tespit raporlarını incelediklerini vurgulayarak “Üç can kaybına neden olan bu skandalda yumuşak su sistemine antifriz olarak kullanılan etilen glikol isimli alkol karışmıştır. Yaptığımız inceleme çalışması sonucunda bu facianın hastanenin kuruluşunda bir imalat hatası olduğunu belirtmiştik. Geldiğimiz noktada bilirkişi tespit raporları da bu savımızı desteklemektedir” dedi.

“Sağlık Bakanlığı sorumluluğunu yerine getirmedi” diyen Şahbaz “Sağlık Bakanlığı'nın projelerin onay sürecinde daha titiz bir denetim yapması ve geçici kabul sırasında eksikliklerin tamamlanmadan onay verilmemesi gereklidir” diyerek suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem