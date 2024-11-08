Ahmet Özer, 22 Gün Önce Onay Vermişti... Esenyurt Kayyımı Konteyner İhalesini İptal Etti

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Belediyesi’nin, 8 Ekim 2024 tarihinde onay verdiği ve 1 Kasım 2024 tarihinde ihalesi yapılan, “Metal ve Plastik Çöp Konteyneri Alımı İşi”, 4 Kasım 2024 tarihinde iptal edildi. İhale şartnamesinde söz konusu mal alım işi, “Esenyurt dahilindeki cadde ve sokak üzerlerinde evsel atıkların toplanması amacı ile kullanılmak üzere, 1000 adet metal, 100 adet plastik 770 litrelik çöp konteyneri” şeklinde tanımlanmıştı.

Kamu İhale Kurumu verilerine göre, kayyum yönetimi tarafından iptal edilen ihalenin iptal gerekçesiyle ilgili şöyle açıklandı:

“2024/1350669 İhale Kayıt Nolu, Metal ve Plastik Çöp Konteyneri Alım İşi kapsamında ihale komisyonunca karar altına alınan tek isteklinin ihaleye teklif vermesi, kırılım oranlarının düşük olması nedenleriyle ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.”

ÖZER NE DEMİŞTİ?

30 Ekim 2024 tarihinde görevden alınarak tutuklanan Başkan Özer, tutuklanmadan önce, 18 Ekim 2024 tarihinde, Esenyurt Belediyesi’nin temizlik çalışmaları konusunda, “Burada 740 çalışanımızla yani Esenyurt’un kahramanlarıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. 114 tane aracımız var ve günde 1 ton çöp topluyoruz. En büyük temizlik filosuna sahibiz ve en kapsamlı temizlik operasyonunu yürütüyoruz” demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilçenin temizliği konusunda kendisini tebrik ettiğini belirten Özer, “Başkanınız olarak her zaman yanınızdayım. Sizin bu kente sahip çıktığınızı biliyorum. Ben de size sahip çıkacağım. Şimdi filomuza yeni araçlar takviye edeceğiz ve herkes İstanbul’da Esenyurt’un temizliğini konuşacak” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA