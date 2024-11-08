CHP’li Yankı Bağcıoğlu: Askeri Okullarda Yapılandırma Şart

CHP Milli Savunma politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yazılı bir basın açıklaması yaparak, 15 Temmuz sonrası Türki silahlı kuvvetlerinin yapılanmasına dikkat çekti.

“ASKERİ OKULLARIN YENİDEN YAPILANMASI ZORUNLU”

“15 Temmuz sonrası askeri eğitim sistemimizde yapılan değişiklikler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin köklü bağlarını zayıflatmış, disiplin ve liyakat ilkelerini sarsmıştır” diye belirten Bağcıoğlu “CHP olarak, askeri okulların kuvvet komutanlıklarıyla organik bağlarının yeniden kurulmasını ve eğitimin, çağın gerekleri ile askeri disiplin temelinde yeniden yapılandırılmasını zorunlu görüyoruz” dedi.

“BU OKULLAR ORGANİK BAĞLARINI KAYBETTİ”

Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz sonrasında, darbe girişiminden duyulan endişe ve güvenlik kaygılarıyla alınan bazı aceleci kararlar, askeri eğitimin tarihsel köklerinden koparılmasına neden oldu. Bu süreçte, askeri liseler kapatıldı, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında Harp Okulları, Harp Akademileri ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları toplandı. Bir zamanlar her bir kuvvet komutanlığının kendi ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak eğitim veren bu okullar, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı, sivil bir rektörün yönetiminde ve kuvvet komutanlıklarıyla organik bağlarını kaybetmiş bir biçimde yapılandırıldı.

“Bu yeni yapının bir sonucu olarak askeri eğitim kurumları, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının doğrudan yönlendirme ve denetleme imkânlarından mahrum kaldı” diyen Bağcıoğlu şöyle devam etti:

Hiyerarşik bağın kopması, askeri eğitimin temel prensiplerini zedelemiş, ordu-millet geleneğimizin en önemli öğelerinden biri olan “eğitim-uygulama-geri besleme” sürecini sekteye uğratmıştır.

“ASKERİ EĞİTİM SİSTEMİMİZİN SİVİLLEŞMESİ DİSİPLİNİN ZAYIFLAMASINA NEDEN OLDU”

Askerlik, sadece teorik ve teknik bilgiyi değil, aynı zamanda disiplini, mesleki etiği ve köklü bir kurum kültürünü de içerir. Subay ve astsubay adaylarının yetiştirildiği askeri eğitim kurumları, onlara görev bilincini, askeri disiplini ve milli değerlere bağlılığı öğretir. Ancak, askeri eğitim sistemimizin sivilleşmesi ve kuvvet komutanlıklarının denetiminden uzaklaşması, kurum kültürünün ve disiplinin zayıflamasına neden olmuştur. Sivil bir rektör tarafından yönetilen bu kurumlarda, orduya özgü disiplin ve kurumsal gelenekler ikinci plana itilmiş, askeri etik ve değerlerin aşılanmasında büyük zafiyetler ortaya çıkmıştır. Bugün bu okullarda eğitim alan bazı genç asker adaylarının, geçmişteki meslektaşlarına kıyasla, disiplin anlayışı ve kurum kültürü açısından eksiklikler yaşadığı gözlenmektedir. Bu durum, Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonel etkinliğini de doğrudan etkilemektedir.

“KURUMLAR MÜFREDATLARI GEREKTİĞİ GİBİ GÜNCELLEYEMEMEKTE”

Günümüzde, modern orduların ihtiyaçları hızla değişmekte; askeri stratejiler, harekât konseptleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim müfredatlarının güncellenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Ancak, askeri okulların Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasıyla kuvvet komutanlıkları, eğitim müfredatları üzerinde doğrudan söz sahibi olamamaktadır. Bu da, özellikle harekât ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Kuvvet komutanlıkları tarafından doğrudan denetlenmeyen ve güncellenmeyen bir eğitim sistemi, çağın gereklerine uyum sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Askeri eğitim kurumları, kuvvetlerin değişen harekât konseptlerine yanıt verememekte ve ilgili müfredatları gerektiği gibi güncelleyememektedir.

“ASKERİ EĞİTİMİN TEMEL DEĞERLERİNİ DE ZAYIFLATTI”

Türk askeri eğitimi, asırlık kökleri olan bir sistem üzerine kuruludur. Bu yapı, yalnızca teknik ve mesleki eğitimi değil; askeri etik, disiplin ve kurum kültürünü de içinde barındırır. Ancak günümüzde bu yapının sivil bir yönetim altında faaliyet göstermesi, askeri eğitimin temel değerlerini de zayıflatmıştır. Askeri disiplin ve liyakat ilkeleri doğrultusunda yetiştirilen genç subay adaylarının, bugün daha sivil bir eğitim sistemi altında eğitim alması, ordumuzun kurumsal yapısını tehdit eden bir unsura dönüşmüştür. Bu durum, Silahlı Kuvvetlerimizin birliğini ve görev bilincini olumsuz yönde etkilemektedir.

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, askeri eğitimin yeniden inşası için kapsamlı bir reform sürecine ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz” diye belirten Bağcıoğlu, atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

1. Kuvvet Komutanlıkları ile Organik ve Hiyerarşik Bağın Yeniden Tesis Edilmesi: Askeri eğitim kurumlarının, ilgili kuvvet komutanlıkları ile doğrudan bağlılık ilişkisi içinde çalışması sağlanmalıdır. Böylece, kuvvet komutanlıkları, eğitim sürecine doğrudan müdahil olarak, ihtiyaç duyulan müfredat güncellemelerini yapabilmeli, eğitim-öğretim süreçlerini denetleyebilmeli ve harekât konseptleri doğrultusunda eğitimi yönlendirebilmelidir.

2. Kurum Kültürünü ve Disiplini Korumak: Askeri eğitimin, askerliğin ruhunu oluşturan disiplin ve kurum kültürü ile şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, eğitim kurumlarımızda askeri disiplin, etik ve kurumsal değerlerin güçlü bir şekilde aşılanması sağlanmalıdır. Sivil yönetim yerine, askeri eğitim kurumlarının yönetiminde daha fazla sayıda liyakatli askeri personelin görev alması sağlanmalıdır.

3. Liyakat Odaklı Bir Eğitim Sistemi Kurmak: Askeri eğitimin temelini oluşturan liyakat ve görev bilinci, genç subay adaylarına titizlikle öğretilmelidir. Bu doğrultuda, eğitim programları ve müfredatlar, subayların görev sorumluluklarını tam olarak üstlenmelerini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Liyakat, askeri eğitimin temel taşı olarak korunmalı ve geliştirilmeye devam edilmelidir.

4. Çağın Gereklerine Uygun Bir Eğitim Yapısı: Askeri stratejiler ve teknolojiler hızla gelişmektedir. Askeri eğitim kurumlarının, kuvvetlerin güncel harekât ihtiyaçlarına cevap verebilecek, güncel teknolojilere ve taktiksel gelişmelere göre müfredatlarını güncelleyebilecek bir yapıya kavuşması gerekmektedir. Bu nedenle, müfredatlar düzenli olarak gözden geçirilmeli ve harekât sahasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem