Trump'tan İran'a Tehdit Gibi Sözler: 'Tüm Gücümüzle Saldırırız'

ABD Başkanı Trump, İsrail'in gece saatlerinde İran'a düzenlediği saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. Ancak İran'ın ABD'ye saldırması durumunda "ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudretiyle, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde" karşılık vereceğini söyledi.

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Trump'tan İran'a Tehdit Gibi Sözler: 'Tüm Gücümüzle Saldırırız'
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İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ederken, gece boyu iki ülke arasında karşıklı füze saldırıları yaşandı. Bu durumla ne ölçüde ilgisi olduğu tartışma konusu olan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sahibi olduğu Truth Social platformundaki hesabından bir paylaşım yapan Trump, "Bu gece İran'a yapılan saldırıyla ABD'nin hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a Tehdit Gibi Sözler: 'Tüm Gücümüzle Saldırırız' - Resim : 1

'ANLAŞMA YAPIN, ÇATIŞMA BİTSİN'

Ancak paylaşımının devamına şu açıklamayı ekledi:

"Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri tüm gücü ve kudretiyle, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize gelecektir. Bununla birlikte, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz!!!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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