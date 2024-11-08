Burdur'da Zincirleme Facia! Ölü ve Yaralılar Var

Burdur’un Bucak ilçesinde TIR ile 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise ağır yaralandı.

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Burdur'da Zincirleme Facia! Ölü ve Yaralılar Var

Isparta-Antalya kara yolunun 50'nci kilometresinde ilerleyen silobas dorse bağlı TIR ile otomobil çarpıştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, otomobilin üzerine devrildi. Ardından diğer istikametten ilerleyen başka bir otomobile de onlara çarparak şarampole yuvarlandı.

Burdur'da Zincirleme Facia! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Burdur'da Zincirleme Facia! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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