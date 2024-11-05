CHP, Ahmet Özer İçin Harekete Geçiyor: Tutukluluğuna İtiraz Edilecek

CHP, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için harekete geçiyor. CHP, Özer'in tutukluluğuna itiraz edecek. Adliyeye yarın dilekçe verilecek.

CHP, Ahmet Özer İçin Harekete Geçiyor: Tutukluluğuna İtiraz Edilecek

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı. CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Av. Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri yarın (6 Kasım 2024 Çarşamba) saat 10.30’da Çağlayan Adliyesi’nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz dilekçesi verecek.

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