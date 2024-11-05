Sosyal Medyada Gündem Olmuştu! DMM'den Yalanlama

Sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu iddia edilen "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum" sözlerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

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Sosyal Medyada Gündem Olmuştu! DMM'den Yalanlama

Sosyal medyada gündem olmuştu! DMM'den yalanlama geldi: Cumhurbaşkanımızın 'haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' şeklinde bir ifadesi yoktur

"Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum" ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddiaları sosyal medyada gündem oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum" ifadelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olmadığı belirtildi.

Sosyal Medyada Gündem Olmuştu! DMM'den Yalanlama - Resim : 1

DMM'DEN YALANLAMA GELDİ

Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum" ifadelerine ilişkin DMM'den açıklama geldi. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiğini aktaran Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu açıklamada bulundu:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Recep Tayyip Erdoğan
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