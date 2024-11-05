DEM Parti'den Batman'da Kayyım Tepkisi

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının ardından DEM Parti'den açıklama yapıldı. Açıklamada Batman ve Halfeti'de protesto yapılacağı bildirildi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Halk iradesine yönelik 3’üncü kez devreye sokulan kayyım darbesine karşı ulusal ve uluslararası alanda dayanışma büyüyor. Pek çok uluslararası kuruluş kayyım darbesine tepki gösterirken, yurt içinde de toplumun geniş bir kesimi halk iradesini savunmayı sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Mardin’de yapılan kayyım karşıtı protestoda bir konuşma yaparken; çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütü de Mardin, Batman ve Halfeti’deki protesto eylemlerine katıldı.

HDK, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Devrimci Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Sosyalist Dayanışma Platformu, Halkevleri, Kürdistan Komünist Partisi (KKP), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikalar ile Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan Türkiye İşçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Platformu, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Emek Partisi (EMEP) ve HDP’nin genel başkan, eş genel başkan ve temsilcileri bugün Batman’da olacak. Heyetin yarın da Halfeti’de olması bekleniyor. İyi çalışmalar dileriz."