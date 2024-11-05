DEM Partili Ömer Öcalan Anlattı: İşte İmralı'daki Abdullah Öcalan Görüşmesinden Yeni Bilgiler... 'Halfeti' Detayı Dikkat Çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubunun elini sıkmasıyla başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları devam ediyor. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 43 ay aradan sonra 23 Ekim'de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Ömer Öcalan görüşme sonrası Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını paylaşmıştı. Ömer Öcalan; Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyım atanması sonrası yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'ın görüşmedeki mesajlarından yeni detayları paylaştı.

Ömer Öcalan, "Sayın Öcalan Halfeti’yi açtı bize. ‘Çünkü Halfeti’de Türkmen halkı yaşıyor, Kürtler yaşıyor. Paradigmamız için uygulanabilir bir ilçe olarak görülmektedir. İşte benim projem budur, Halfeti’de çalışmak lazım. Türkmenlerle, Kürtlerle kardeşçe nasıl bir arada yaşandığını tüm dünyaya, tüm Türkiye’ye göstermemiz lazım" dedi.

'HALFETİ'DEN BAHSEDİLDİ'

Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan ile olan görüşmesine dair verdiği yeni bilgiler şöyle:

"Görüşmede Türk ve Kürt halklarının tarihsel ilişkilerine değindi. Sultan Sencer’den tutun Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan süreç ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Halfeti’den, Urfa’dan bahsedildi. Hatta Halfeti Belediyesi’nden bahsedildi. ‘Halfeti’de Türkmen halkı yaşıyor, Kürtler yaşıyor. Paradigmamız için uygulanabilir bir ilçe. İşte benim projem budur. Türkmenlerle, Kürtlerle kardeşçe nasıl bir arada yaşandığını tüm dünyaya, tüm Türkiye’ye göstermemiz lazım.

Görüşmede Türk ve Kürt halklarının tarihsel ilişkilerine değindi. Sultan Sencer’den tutun Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan süreç ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Halfeti’den, Urfa’dan bahsedildi. Hatta Halfeti Belediyesi’nden bahsedildi.

Biz Öcalan’a ‘Halfeti Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Karayılan’ın Türkmen olduğunu, diğer Eş Başkanı Saniye Bayram’ın da bir Kürt kadını olduğunu ve şu an sizin bahsettiğiniz değerlendirmeler noktasında çalışmalar yürütüldüğünü’ belirttik.

ÖCALAN: BENİM PROJEM BUDUR

İşte bu notlara sayın Öcalan Halfeti’yi açtı bize. ‘Çünkü Halfeti’de Türkmen halkı yaşıyor, Kürtler yaşıyor. Paradigmamız için uygulanabilir bir ilçe olarak görülmektedir. İşte benim projem budur, Halfeti’de çalışmak lazım. Türkmenlerle, Kürtlerle kardeşçe nasıl bir arada yaşandığını tüm dünyaya, tüm Türkiye’ye göstermemiz lazım.

Gerçek olan da budur. Mehmet Karayılan’dan bahsettik, Türkmen olduğunu söyledik. Orada sayın Öcalan, şaşırdı. Türkmendir, Harranlıdır dedik. Sizin paradigmanız Halfeti’de eksiklikleri olmasına rağmen uygulanmaktadır.

Halfeti Türkiye gerçekliğidir. Bizim olduğumuz nokta Halfeti’nin gerçekliğinin olduğu noktadır. Biz bu noktada duruyoruz. Sayın Öcalan’ın mesajı son derece açıktır. ‘Koşullar oluşursa çatışma ve şiddet zemininden siyasi ve hukuki zemine çekecek teorik ve pratik gücüm vardır. Bu gücüme güveniyorum’ dedi."