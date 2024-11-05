Oyun Parkı Cayır Cayır Yandı: Yangının Sebebi Belli Oldu

Çorum'da parkta oynayan çocuklar oyun grubunu yaktı. Oyun grubu kullanılamaz hale gelirken, yangına sebep olan 2 çocuk ailelerine teslim oldu.

Oyun Parkı Cayır Cayır Yandı: Yangının Sebebi Belli Oldu

Çorum’da bulunan bir oyun parkındaki oyun grubu yandı. 2 çocuğun çıkardığı belirlenen yangın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Oyun Parkı Cayır Cayır Yandı: Yangının Sebebi Belli Oldu - Resim : 1

Azerbaycan Caddesi’ndeki bir parkta oyun grupları alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Pakın yakınından geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangında oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangını 2 çocuğun çıkardığı belirlendi. Çocuklar yakalanarak ailelerine teslim edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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