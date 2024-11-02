Abdullah Öcalan'a 3 Aylık Disiplin Cezası Verildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından başlayan yeni 'çözüm süreci' ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ise 1999'dan bu yana İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a disiplin cezası verildiği ortaya çıktı.

MA'da yer alan habere göre, Abdullah Öcalan’ın müdafiliğini yapan Asrın Hukuk Bürosu avukatları, geçtiğimiz günlerde aile görüşmesine ilişkin Bursa İnfaz Hakimliği'ne başvurdu. Hakimlik, 16 Ekim 2024 tarihinde Abdullah Öcalan'a verilmiş yeni bir 3 aylık disiplin cezası olduğunu bildirdi. Söz konusu cezanın gerekçesine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Avukatların, karara karşı itirazda bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı