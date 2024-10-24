'Türkiye'nin BRICS'e Üyeliği Hindistan Tarafından Engellendi' İddiası: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Açıklama Geldi

Türkiye’nin BRICS’e üyeliğinin Hindistan tarafından engellediği iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. DMM, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Son Güncelleme:
'Türkiye'nin BRICS'e Üyeliği Hindistan Tarafından Engellendi' İddiası: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Açıklama Geldi

Hindistan'ın, Türkiye'nin BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) üyelik talebini kabul etmediği iddia edildi. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın bu kararı Türkiye'nin Pakistan ile olan yakın ilişkilerini gerekçe göstererek aldığı ve üyelik için gerekli olan oy birliğinin sağlanamadığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.

Açıklamada, "Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin BRICS Üyeliğine VetoTürkiye'nin BRICS Üyeliğine VetoDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Hindistan Türkiye
Son Güncelleme:
CHP MYK Toplantısı Sona Erdi: TUSAŞ Saldırısının Ardından Dikkat Çeken Miting Kararı CHP'den Dikkat Çeken Miting Kararı
Eskileri Asırlar Önce Bu Yöntemi Bulmuş: Pencerenin Kenarına Tuz Koyunca Bakın Ne Oluyor Eskileri Asırlar Önce Bu Yöntemi Bulmuş: Pencerenin Kenarına Tuz Koyunca Bakın Ne Oluyor
Teflon Tavanın Çiziklerini Yok Etmenin Formülü Ortaya Çıktı! Artık Tavaları Çöpe Atmanıza Gerek Kalmayacak Teflon Tavanın Çiziklerini Yok Etmenin Formülü Ortaya Çıktı
Aleyna Çakır'ın Ölümünde İddianame 4 Yıl Sonra Hazır! Ümitcan Uygun İçin İstenen Ceza Belli Oldu Ümitcan Uygun İçin İstenen Ceza Belli Oldu