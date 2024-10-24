'Türkiye'nin BRICS'e Üyeliği Hindistan Tarafından Engellendi' İddiası: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Açıklama Geldi

Hindistan'ın, Türkiye'nin BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) üyelik talebini kabul etmediği iddia edildi. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın bu kararı Türkiye'nin Pakistan ile olan yakın ilişkilerini gerekçe göstererek aldığı ve üyelik için gerekli olan oy birliğinin sağlanamadığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.

Açıklamada, "Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA