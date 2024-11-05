Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Duyurdu: GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Duyurdu: GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

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