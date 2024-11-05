Tutuklu Başkan Ahmet Özer'den Açıklama: 'Ucuz Yalanların Hesabını Soracağım!'

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özer, "Mertlik ve insanlık bunların kapısından geçmemiştir. İftiralarının hesabını verecekler" ifadelerini kullandı.

'İDDİALAR ASILSIZ VE TEMELSİZ'

Cumhuriyetmizin 2. yüzyılına girdiğimiz ilk gün ne yazık ki bana, Esenyurt belediyemize ve doğal olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik bir operasyonla karşılaştık. Benim üzerimden yapılan ve bir halkanın parçası olarak gördüğüm bu operasyon temelsiz ve asılsız iddialara dayanmaktadır. Bu vatana bir kamu görevlisi olarak, bir öğretim görevlisi olarak yıllarca hizmet ettim. Çok sayıda talebe yetiştirdim. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin müreffeh ve demokratik bir ülke olması için çaba harcadım. Harcamaya da devam edeceğim. Bugün de Belediye Başkanı olarak belki de Türkiye’nin sorunları en büyük ilçesinin Belediye Başkanıyım. Esenyurt halkımızın sorunlarını çözen önemli ve büyük projelere kısa bir sürede imza attık. Yedi aylık çalışma tempomuzu, Esenyurt’a neler kattığımızı, halkçı, adil ve yatırımcı çalışmalarımızı yakında sizlerle paylaşacağız.

'HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE TERÖRLE İLGİM OLMADI'

Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Ben Cumhuriyetin akademisyeniyim. Kürt Sorunu’na dair ise her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu bunları da gizli saklı değil, kitaplarla makalelerle kamuoyu ile paylaştım.

'BU UCUZ YALANLARIN HESABINI SORACAĞIM'

Benim cezaevine haksızca konulmamın ardından kendilerine gazeteci, araştırmacı, iletişimci vb. diyenlerin arkamdan uydurduğu iftiraları görüyorum. Bu ucuz yalanların hesabını hukuk önünde soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

'İTİBAR CELLATLIĞINA SOYUNANLAR...'

Mertlik önemlidir. İtibar cellatlığına soyunanlar, aşağılıkça açıklamalarda bulunanlar gördüğünüz gibi ben cezaevindeyken meydana çıkıyor. Çünkü mertlik ve insanlık bunların kapısından geçmemiştir. Ailelerinden bu terbiyeyi almamışlardır. O yüzden iftiralarının hesabını verecekler.

'BU GÜNLER GEÇECEK'

Son olarak, Esenyurt halkına onları çok özlediğimi ve tekrar eski günlerimize dönmek için heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Hiç merak etmeyin, bu günler geçecek. Hak, hukuk ve adalet kazanacak!"