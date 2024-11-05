Boğaziçili Akademisyenlerden 'Kayyım' Tepkisi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyım atanmasının ardından, Mardin, Batman ve Halfeti'ye de kayyım atanmasına Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden ortak tepki geldi. Açıklamada, "Seçimle iş başına gelmiş meşru yöneticilerin seçim dışı yollarla görevden alınmasını kabul etmiyor, halkın iradesine yapılan bu antidemokratik müdahaleyi kınıyoruz." denildi.

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Boğaziçili Akademisyenlerden 'Kayyım' Tepkisi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçtiğimiz hafta tutuklanması ve yerine kayyım atanmasının ardından dün de DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atandı. Kayyım atamalarına bir tepki de Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenlerinden geldi. Boğaziçili akademisyenlerin yaptığı ortak açıkla şu şekilde:

"Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyım atanması; ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevlerinden alınarak yerlerine kayyım atanması demokratik esaslara aykırı, anayasal temeli bulunmayan, kaygı verici müdahalelerdir - yıllardır Doğu ve Güneydoğu illerindeki belediyelerin maruz bırakıldığı hukuksuz uygulamanın bir devamıdır. Dört seneye yakın bir süredir Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan siyasi müdahalelere karşı özgür, özerk ve demokratik üniversite idealini savunan biz akademisyenler, seçimle iş başına gelmiş meşru yöneticilerin seçim dışı yollarla görevden alınmasını kabul etmiyor, halkın iradesine yapılan bu antidemokratik müdahaleyi kınıyoruz.

Kabul etmiyoruz, tüm ülke için demokratik taleplerimizden vazgeçmiyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri"

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Kaynak: Gerçek Gündem

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