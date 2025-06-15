5 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Geri Ödeyecek? 10 Yıllık Plan Açıklandı

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, 10 yıl vadeli 5 milyon TL konut kredisi için bankaların sunduğu geri ödeme planlarını araştırıyor. Bankalardaki faiz oranları ise oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor. En düşük faiz %2,95 ile başlarken, bazı bankalarda bu oran %5,99’a kadar çıkıyor.

İşte 5 milyon TL'lik konut kredisi için 120 ay vadeli banka banka ödeme planı: