5 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Geri Ödeyecek? 10 Yıllık Plan Açıklandı
Yaz aylarının gelmesiyle konut piyasasında hareketlilik yeniden artarken, bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki güncellemeler de dikkat çekmeye başladı. 15 Haziran 2025 itibarıyla güncellenen faiz oranları, özellikle uzun vadeli kredi çekecek vatandaşlar için kritik öneme sahip.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, 10 yıl vadeli 5 milyon TL konut kredisi için bankaların sunduğu geri ödeme planlarını araştırıyor. Bankalardaki faiz oranları ise oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor. En düşük faiz %2,95 ile başlarken, bazı bankalarda bu oran %5,99’a kadar çıkıyor.
İşte 5 milyon TL'lik konut kredisi için 120 ay vadeli banka banka ödeme planı:
EN UYGUN FAİZ ORANINI VEREN BANKALAR
Akbank
Faiz Oranı: %2,95
Aylık Taksit: 152.146 TL
Toplam Geri Ödeme: 18.296.905 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 158.615 TL
Toplam Geri Ödeme: 19.070.113 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 159.079 TL
Toplam Geri Ödeme: 19.141.202 TL
DEVLET BANKALARINDA GÜNCEL DURUM
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 163.270 TL
Toplam Geri Ödeme: 19.630.015 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %3,23
Aylık Taksit: 165.140 TL
Toplam Geri Ödeme: 19.854.401 TL
EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA BELLİ OLDU
HSBC
Faiz Oranı: %5,99
Aylık Taksit: 299.779 TL
Toplam Geri Ödeme: 36.009.912 TL
FAİZ FARKI MİLYONLARI BULABİLİYOR
Bankalar arasındaki faiz farkları, 10 yıl vadeli kredilerde toplam geri ödemede neredeyse 18 milyon TL’ye varan farklara yol açabiliyor. En uygun koşulları sunan banka ile en yüksek faizli seçenek arasındaki fark dikkat çekerken, uzmanlar konut kredisi başvurusu yapmadan önce detaylı kıyaslama yapılmasını öneriyor.