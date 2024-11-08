Özel Reyap Hastanesinde Bir Skandal Daha: Gen Merkezi Kurup Bebeklerin Kanlarıyla Yasa Dışı Çalışma Yapmışlar

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve ölümlerine neden olan yenidoğan çetesinde 47 şüphelinin 22'si tutuklandı.

Soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesinin ruhsatları iptal edildi.

Ruhsatı iptal edilen Özel Reyap hastanesinin bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Özel Reyap Hastanesi'nde yasa dışı bir gen merkezinin kurulduğunu belirtti.

Çömez, FETÖ'cü olduğu gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan bir doktorun başında olduğu birimin bebek kanları üzerinde yasa dışı çalışma yaptığını öne sürdü.

Çömez ayrıca, Gen merkezinin Ukrayna ve ABD ile bağlantıları olduğunu da aktardı.

📍Kapatılan Reyap Hastanesi’nde yasa dışı bir gen tedavisi merkezi kurmuşlar.

📍Ukrayna ve ABD ile de bağlantıları var.

📍Bebek kanları üzerinde çalışmalar yapılmış ancak kanların yurt dışına nasıl çıkartıldığı bilinmiyor.

📍Merkezin başındaki doktor FETÖ üyesi olduğu… https://t.co/JaJFISEdC3 pic.twitter.com/aXhcooKl4r — Turhan Çömez (@ComezTurhan) November 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem