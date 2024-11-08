Siirt’te Kız Öğrenci Yurdunda Gıda Zehirlenmesi! 19 Öğrenci Acillik Oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi'nin yurdunda akşam saatlerinde hamburger, bulgur ve türlü yiyen 19 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler ihbar üzerine yurda gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAYMAKAMLIK DUYURDU: İNCELEME BAŞLATILDI

Kurtalan Kaymakamlığı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kurtalan Ekspres Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak gören 19 öğrencimizin sabah saatlerinde şikayeti ile Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hastanede tedaviden elde edilen kalıntıların sağlık durumlarının iyi olduğu. Olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, soruşturma süreci takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuldu.