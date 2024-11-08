Çankırı'da Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Kişi Yaralandı

Çankırı’da TIR, hafif ticari araç ve yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1’i ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. Feci kazada 3 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'da Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Kişi Yaralandı

İstanbul-Samsun kara yolunda A.Y. yönetimindeki yolcu midibüsü, E.Ö.'nün yol kenarına park ettiği TIR'a arkadan çarparak devrildi. O sırada sürücü M.K.'nin kullandığı hafif ticari araç da devrilen midibüse çarptı.

Çankırı'da Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Kişi Yaralandı - Resim : 1

14 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirlemede kazada 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çankırı'da Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Kişi Yaralandı - Resim : 2

YOL ARAÇ GEÇİŞİNE KAPATILDI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kazanın meydana geldiği kara yolunun Samsun yönü ise araç geçişine kapatıldı. Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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