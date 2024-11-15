Naci Görür'den Malatya Depremi Sonrası İlk Açıklama: Büyük Deprem Üretme Potansiyeli Var

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, saat 10.46'da, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin paylaşımında, "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den deprem sonrası korkutan açıklama geldi. Fay haritası paylaşan Naci Görür, "Büyük deprem üretme potansiyeli var" diyerek uyardı.

Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4,9 deprem; Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin.