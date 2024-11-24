MEB'in Yeni Yönetmenliği Yayımlandı: Öğretmenler Artık Buralarda Görev Yapabilecek

MEB'in yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, öğretmenler kitap sayısı 10 bini aşan okul kütüphanelerinde uzman olarak görevlendirilebilecek.

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MEB'in Yeni Yönetmenliği Yayımlandı: Öğretmenler Artık Buralarda Görev Yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, kitap sayısı 10 bini aşan okul kütüphanelerine uzman görevli atanacak.

MEB'in Yeni Yönetmenliği Yayımlandı: Öğretmenler Artık Buralarda Görev Yapabilecek - Resim : 1

Bu kararla, kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe alanlarından öncelikli olarak öğretmenler arasından atama yapılabilecek. Bu durumların da sağlanamaması durumunda, kütüphanecilik kursu almış bir öğretmen ilgili kütüphanelerde yetkilendirilebilecek.

Bu koşullar da sağlanamazsa, öğretmenler kurulu kendi içinden kütüphaneden sorumlu öğretmen seçecek. Kütüphane sorumlusuna bir de yardımcı memur görevlendirilmesi öngörülürken öğretmen ve memurlara hizmet içi eğitim verilecek.

Kütüphane sorumlusu ve yardımcısına farklı bir görev ise verilemeyecek.

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