Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ödül Verdiği Otelde Kaçak Yapılaşma! 44 Oda İnşa Ettiler...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortak düzenlediği İstihdam Şûrası ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreni’nde Kilit Grup'a “Türk Turizminde en fazla istihdam sağlayan” oldukları için ödül verdi. Ancak Sayıştay'ın Antalya'daki Aksu Belediyesi'nde yaptığı 2023 tarihli denetim raporuna, söz konusu Kilit Grup tarafından inşa edilen beş yıldızlı Crystal Centro Otel’deki kaçak yapılaşma da girdi.

30 GÜN İÇİNDE YIKIM KARARI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; raporda 9 Eylül 2023 tarihinde Kemerağzı Mahallesi’ndeki Crystal Centro Otel’in çatı katında imar mevzuatına aykırı olarak 44 oda oluşturduğu bildirilmesine rağmen belediyenin işlem yapmadığı ifade edildi.

Ayrıca söz konusu kaçak odaların Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi sırasında tespit edildiği, bu durumun 9 Eylül 2023'te belediyeye bildirildiği ve 30 gün içinde yıkım kararı alınması gerektiği ancak belediyenin hiçbir işlem yapmadığı anlatıldı.

Kaynak: Birgün