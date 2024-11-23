Maç Sonunda Gerginlik! Galatasaraylı Oyuncular Arasında Tartışma Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, zorlu geçen maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılırken Muslera ve Kerem Demirbay arasında bir tartışma yaşandı.

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Karşılaşmanın ardından Fernando Muslera ile Kerem Demirbay arasında sinirler gerilirken ikiliyi takım arkadaşları sakinleştirdi.

Muslera ve Kerem arasındaki tartışma büyümezken iki futbolcu deplasman tribünün önünde bir araya gelerek birbirine sarıldı.