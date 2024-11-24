Engin Altan Düzyatan Dolandırıcıların Eline Düştü: Eşini Dinlemediğine Bin Pişman...

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan çarpıcı açıklamalarıyla gündem oldu. Engin Altan Düzyatan nasıl dolandırıldığını anlattı. İşte detaylar...

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Engin Altan Düzyatan Dolandırıcıların Eline Düştü: Eşini Dinlemediğine Bin Pişman...

Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı. Dünya Varmış'ın galasında filmle ilgili açıklamalarda bulunan yakışıklı oyuncu nasıl dolandırıldığını anlattı.

Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını zannederek kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka hesap numarasına yatırdığını söyledi.

EŞİNİ DİNLEMEDİ

Eşini dinlemediği için pişman olan Engin Altan Düzyatan yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Bir gün eşim Neslişah yanımdayken 'Aydın Belediyesi'nden arıyoruz' diye bir telefon geldi. Çok ciddi bir adam, 'Ben Aydın Belediyesi sekreteri Engin Bey, sizi tanıyoruz, çok hassas bir insansınız. 38 tane tekerlekli sandalye aldık, son 2 tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor' dedi.

Sonra beni belediye başkanı olduğunu söyleyen başka birine bağladı. Adam bana teşekkür etti, sohbet ettik. Ben de 'Ne demek efendim, hatta 3-4 tane alayım' dedim ve parayı yatırdım.

Neslişah, 'Bu gerçek olamaz' dedi ama ben belediye başkanıyla konuştuğumu sandım. Parayı yatırdım ve sonra arayan da, bağlayan da ortadan kayboldu. Çok kolay dolandırılıyorum."

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