Fenerbahçe Kayseri'ye Gol Oldu Yağdı: Spor Yazarlarından Çarpıcı İfadeler

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında fırtına gibi esti. Spor yazarları sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı karşılaşmayı yorumladı. İşte öne çıkan yorumlar:

AHMET ÇAKAR - SABAH

Dün geceki sonuç belki de Süper Lig'in en fazla skorlu maç olabilir. Kaçanları da ilave edersek pekala 10-15 gol olabilirdi. Hakem berbat bir maç yönetti. F.Bahçe'ye verdiği penaltı komik. Kostic'e faul yapılmıyor. Bilakis Kostic ayağını rakibin önüne koyup 'Bana vur' diyor. Oğuz Aydın'ın ikinci golü öncesi ofsayttaki En-Nesyri'nin topa hamlesi var. Her ne kadar topa dokunmasa da bence ofsayt. Sadece bunlar mı? Hayır... Fauller hatalı, kartlar hatalı. Dedik ya çok ama çok kötü bir yönetim. Bu arada ilk yarıda Kayserispor'un Kostic'in eline çarpan topta penaltı beklediği pozisyonda kasıt yok, el normal konumunda.

DENİZ ÇOBAN - FANATİK

Skor olarak fazla sıkışmayan mücadelede hakem, bazı faul ve kart hataları yaptı. Kostic’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Gökhan’ın rakibine penaltıyı gerektiren bir teması yoktu. Kostic’e aldatmadan sarı kartın çıkacağı pozisyonda VAR da, oralı olmadı. Fenerbahçe’nin 3. golünde En Nesyri şeklen ofsayt pozisyonunda olsa da, topa temas etmiyor. Golü ofsaytta olmayan Oğuz atıyor; gol kararı doğruydu.

GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET

Jose Mourinho, haftalar ilerledikçe takımını, oyuncu grubunu ve ligi daha iyi tanıyor. Dünkü 11 bunun göstergesi. Sivasspor maçının yıldızı Mert Hakan dün 11 başladı ve oyunda kaldığı sürece harika işlere imza attı. İlk kez 11’de sahaya çıkan Oğuz Aydın da verilen bu şansı çok iyi kullandı ve Fenerbahçe’ye neden transfer olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. 2 gol, 1 asistin ötesinde ortaya koyduğu mücadele de alkışı hak etti. Dün açık bir şekilde gördük Fenerbahçe, iyi çalışıyor. Jose Mourinho ciddiyeti ve disiplini net bir şekilde görülüyor. Ayrıca Filip Kostic de sol kanada “cuk” oturdu. Jayden Oosterwolde sağlıklıyken Fenerbahçe, sol kanattan Ferdi Kadıoğlu sonrası ofansif verim alamıyordu. Kostic ile bunu da yakaladı. Fenerbahçe için dün sevindirici olan sadece skor değil, geniş kadroda büyük bir forma rekabeti var.

ÖMER ÜRÜNDÜL – SABAH

Dün Kayseri'de çok ilginç bir maç izledik. Fenerbahçe ilk yarıda 3 farklı öne geçti. Aslında devrenin son dakikasında fark 1'e indi. Ancak çok rahat bir ortam olmasına rağmen Kayseri'nin tehlikeli atakları hiç bitmedi. İkinci yarıda daha da tempoyu artırıp hem gol aradılar hem de rekor sayıda korner kazanıyorlardı. Nitekim kornerde Livakovic'in zamanlama hatasıyla fark 1'e indi. İştahlı Kayserispor artık daha da tehlikeli olabilirdi. Ama En-Nesyri güzel bir kontratak ile Kayseri'nin direncini kıran golü attı. Ondan sonra da maç farka gitti. Gelelim genel gözlemlerime; hem yazılarımda hem TRT'deki programımda Mourinho'yu " Geçen sene Alanya'da çok iyi bir sezon geçiren başarılı kanat forveti Oğuz'u neden düşünmüyor?" diye eleştiriyordum. Dün gece Oğuz sahanın yıldızıydı. Eğer Maximin'in sakatlık sorunu olmasa Oğuz yine kulübede olacaktı! Mourinho'nun dün geceki önemli hatalarından biri rakip farkı bire indirmiş ve tüm riskleri alıyor. Bu oyunun santrforu En- Nesyri. Golü atmasa bile En Nesyri'nin çıkmaması lazım.

UĞUR MELEKE – HÜRRİYET

Aynen Sivasspor maçındaki gibi beklerde Osayi Samuel-Filip Kostic başladılar. En önde En-Nesyri görev aldı. Oyunun anahtarı, orta sahanın patronluğuysa Mert Hakan Yandaş’a verilmişti. Mert Hakan Yandaş, Sivasspor maçında olduğu gibi Kayseri’de de maçın kahramanıydı. Sahada kaldığı 65 dakika boyunca Fenerbahçe’nin neredeyse tüm akınlarının kalbinde o var. Hem birinci-ikinci, hem de ikinci-üçüncü bölge bağlantısında ilk seçenek hep oydu. Hatları tutkal gibi birbirine bağlamakla kalmadı, dört golün üçünün kurgusunda başroldeydi. Mert Hakan’ın yanı sıra sol kanat ikilisi Kostic-Oğuz’un da yıldızlaştıkları bir gündü Kayseri’de.