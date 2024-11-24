Kaya Tuzu Çuvallarından Uyuşturucu Fışkırdı!

İstanbul Silivri'de narkotik ekiplerince bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda kaya tuzu çuvallarına gizlenmiş 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan bir kişi tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Silivri'ye bağlı Selimpaşa'da bir depoda yüklü miktarda uyuşturucunun çuvallarda gizlendiğini belirledi.

Depoya düzenlenen operasyonda Ş.Y. gözaltına alınırken, 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaya Tuzu Çuvallarından Uyuşturucu Fışkırdı! - Resim : 1

KAYA TUZU ÇUVALLARINA SAKLANMIŞ

Yapılan kontrollerde, uyuşturucunun kaya tuzu çuvallarına konulmuş şekilde İstanbul'a getirildiği belirlendi. İncelemede uyuşturucu dolu çuvalların diğerlerinden ayrılması için dikişlerinin farklı ebatlarda ve renklerde yapıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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