Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 İlde Yürürlüğe Girdi! Artık Bütün Araçlarda Zorunlu

BÜTÜN ARAÇLARDA ZORUNLU OLDU

Yeni sistemle birlikte, yalnızca aracın sahibi, onun eşi ya da birinci ve ikinci derece yakınları ilan verebilecek. Ayrıca, taşıt sahibince yetkilendirilmiş ve yetki belgesine sahip oto galeriler de ilan girişi yapabilecek. Yetkisiz kişilerin ilan vermesi mümkün olmayacak.

HEDEF ŞEFFAF VE GÜVENİLİR BİR PİYASA

Ticaret Bakanlığı, bu uygulamayla ikinci el otomotiv pazarında haksız fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. Açıklamada, "Adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı için kararlı adımlar atıyoruz" mesajı verildi.