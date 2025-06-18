Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 İlde Yürürlüğe Girdi! Artık Bütün Araçlarda Zorunlu
Ticaret Bakanlığı, sahte ilanları ve kayıt dışı satışları önlemek amacıyla EİDS kapsamında yetki doğrulama uygulamasını tüm taşıt ilanları için zorunlu hale getirdi. Bundan sonra yalnızca araç sahibi, yakınları veya yetki belgeli galeriler ilan verebilecek.
Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında sahte ilanların önüne geçmek ve kayıt dışı satışları engellemek amacıyla önemli bir adım attı. 16 Haziran 2025 itibarıyla, tüm taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında yetki doğrulama uygulaması zorunlu hale getirildi.
KİMLİKSİZ İLANLARA KARŞI YENİ ÖNLEM
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilan platformlarında sahte, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı ilanlarla mücadele kapsamında başlatılan EİDS sistemiyle, kullanıcıların kimlik ve yetki bilgilerinin doğrulanmasının zorunlu hale geldiği bildirildi. Sistem sayesinde artık kimliği doğrulanmayan kişilerin ilan vermesi engelleniyor.
81 İLDE YENİ SİSTEM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
EİDS uygulamasının ilk adımı 1 Kasım 2023’te kimlik doğrulamasıyla başlamıştı. 7 Nisan 2025'te yalnızca 2023, 2024 ve 2025 model taşıtlar için yetki doğrulaması zorunlu tutulmuştu. Yeni düzenlemeyle birlikte, 16 Haziran 2025’ten itibaren tüm taşıt ilanları için bu doğrulama şartı getirildi.
BÜTÜN ARAÇLARDA ZORUNLU OLDU
Yeni sistemle birlikte, yalnızca aracın sahibi, onun eşi ya da birinci ve ikinci derece yakınları ilan verebilecek. Ayrıca, taşıt sahibince yetkilendirilmiş ve yetki belgesine sahip oto galeriler de ilan girişi yapabilecek. Yetkisiz kişilerin ilan vermesi mümkün olmayacak.
HEDEF ŞEFFAF VE GÜVENİLİR BİR PİYASA
Ticaret Bakanlığı, bu uygulamayla ikinci el otomotiv pazarında haksız fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. Açıklamada, "Adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı için kararlı adımlar atıyoruz" mesajı verildi.